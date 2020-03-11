投資人對新冠狀病毒疫情的擴散仍感擔憂，並縮手觀望各國政府與央行可能推出的財政與貨幣激勵措施，周三日股盤中由升轉跌，日經225指數早盤收跌0.80%，為19,707.63點。東證一部指數跌0.03%，為1406.22點。

美國總統川普表示將與國會商討調降薪資稅等重大激勵措施，以緩解新冠肺炎疫情造成的經濟衝擊，但迄今細節仍然不明，美股指數期貨走跌，為亞股帶來壓力。

日圓維持於約105兌一美元，日產汽車漲2.8%，三菱汽車漲2.5%，本田汽車漲1.4%。

(時報資訊)