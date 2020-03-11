《日股》觀望疫情與各國救市舉措，日經指數早盤跌0.8％ 12:162020/03/11 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 投資人對新冠狀病毒疫情的擴散仍感擔憂，並縮手觀望各國政府與央行可能推出的財政與貨幣激勵措施，周三日股盤中由升轉跌，日經225指數早盤收跌0.80%，為19,707.63點。東證一部指數跌0.03%，為1406.22點。 美國總統川普表示將與國會商討調降薪資稅等重大激勵措施，以緩解新冠肺炎疫情造成的經濟衝擊，但迄今細節仍然不明，美股指數期貨走跌，為亞股帶來壓力。 日圓維持於約105兌一美元，日產汽車漲2.8%，三菱汽車漲2.5%，本田汽車漲1.4%。 (時報資訊) #日股 #觀望 #各國 #激勵 #指數 也許您會感興趣 推薦閱讀 群益投信：醫療生技趨勢長多 04:102020/03/09 產業特刊 美期狂瀉千點！亞股慘綠 日、港股重摔4％ 09:482020/03/09 財經 《盤中解析》掉入黑油坑，回防萬一關 11:592020/03/09 財經 《盤後解析》全球股市綠油油，台股重挫344點 14:492020/03/09 財經 IMF籲決策者應推重大財政與貨幣刺激 09:032020/03/10 財經 油價狂瀉疫情延燒 日股重挫3％ 09:322020/03/10 國際 《商情》買盤進場，激勵周一紐約期金續漲 10:002020/03/10 財經 《商情》觀望氣氛濃，打壓周ㄧLME期銅跌至近3年低點 10:002020/03/10 財經 《日股》美股期貨、油價反彈，日股跌幅收斂 12:162020/03/10 財經 《日股》空頭回補，日股震盪收高 16:312020/03/10 財經 財經熱門新聞 台股大暴殺！政府護盤…散戶要小心了 - 財經 美股崩完了沒？專家爆這句 散戶小心 - 財經 台股殺不下去 散戶能接？專家1句忠告救人 - 財經 拚客源自己來！美福自助餐下殺64折 - 財經 巴菲特砸3000億全泡湯？ 投資這檔股竟暴跌53％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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