近期全球市場受到新冠疫情及OPEC+會員國談判破裂影響，油價受到打擊，美國高收益債券的利差擴大、達到2016年初的水平，估計未來可能進一步擴大利差。富蘭克林華美投信表示，新冠病毒快速傳播，加上油價紛擾觸發市場恐慌情緒，美股近日一度遇上23年來首度觸發熔斷機制，增添美國高收債市基本面下行風險，所幸美國也聯袂祭出降息措施，以期為景氣打底。

富達國際全球總體經濟及投資策略分析總監Anna Stupnytska表示，目前的基本假設為今年全球經濟成長會大幅放緩，但還不至於衰退。風險偏好趨弱，且存在相當大的不確定性。財政措施在全球經濟成長前景中扮演要角。但其他因子——如疫情的持續期間以及防疫措施的力道也非常重要。

富達國際多重資產基金經理人George Efstathopoulos認為，因為疫情擴散至歐美，歐美股市受創較重，亞洲資產相對抗跌。在高收益債的部分，則由於中國疫情受控制，亞洲高收益債表現較美國高收益債為佳，但也會留意美國高收益債逢低進場的時機。

富蘭克林華美投信表示，市場雖存在不確定性，但長期的經濟動盪可能會影響各資產類別，提高債券違約率從歷史低位上升，導致美國十年期公債殖利率下跌至0.54%。不過，短線上疫情雖仍不有效降溫，但疫情震央的中國有逐漸回穩跡象，各國也祭出各種防疫經驗擴大控制力道，以期縮短擴散的時間。再者，各國政府及央行積極應對經濟衝擊，市場已普遍預期將有降息及新一輪的寬鬆政策將推出，傾全力為景氣托底，像是美國降息措施祭出，亦將對未來景氣先下後上作為鋪陳。

富蘭克林華美全球高收益債券基金經理人張瑞明表示，現階段市場投資情緒仍處於恐慌階段，可預見的是寬鬆貨幣環境將持續維持，有利固定收益類資產表現，搭配美國連續降息的作為，對非能源類的高收益債券仍具支撐力道，一來將有助降低該資產類別的成本價格，二來亦可提高資產防禦性，加上目前具防禦特性的收益類資產，仍較可能獲得市場青睞，作為投資配置長期打底的地基。

(時報資訊)