疫情影響層面廣，工商協進會理事長林伯豐表示，雖然政府已經匡列600億的特別預算，但工商界呼籲希望加強力道並且儘速實施，同時讓營所稅與綜所稅能緩徵半年。

林伯豐指出，由於5月即將繳納營所稅及綜所稅，建議受疫情影響的產業或民眾可以申請延期繳納，且至少延後六個月以上。另外貨物稅、地價稅、房屋稅、印花稅、牌照稅、娛樂稅也建議授意情影響者，應該可以給予減徵，並且緩徵至少六個月。

(工商 )