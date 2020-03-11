肺炎影響大！林伯豐：營所稅應該要延半年 12:222020/03/11 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情影響層面廣，工商協進會理事長林伯豐表示，雖然政府已經匡列600億的特別預算，但工商界呼籲希望加強力道並且儘速實施，同時讓營所稅與綜所稅能緩徵半年。 林伯豐指出，由於5月即將繳納營所稅及綜所稅，建議受疫情影響的產業或民眾可以申請延期繳納，且至少延後六個月以上。另外貨物稅、地價稅、房屋稅、印花稅、牌照稅、娛樂稅也建議授意情影響者，應該可以給予減徵，並且緩徵至少六個月。 (工商 ) #營所稅 #林伯豐 #綜所稅 #緩徵 也許您會感興趣 推薦閱讀 工商協進會：政府應緩徵稅助企業生存 將台灣GDP維持在2％ 12:202020/03/11 財經 財經熱門新聞 台股大暴殺！政府護盤…散戶要小心了 - 財經 美股崩完了沒？專家爆這句 散戶小心 - 財經 台股殺不下去 散戶能接？專家1句忠告救人 - 財經 拚客源自己來！美福自助餐下殺64折 - 財經 巴菲特砸3000億全泡湯？ 投資這檔股竟暴跌53％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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