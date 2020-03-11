恩智浦半導體（NXP Semiconductors N.V.）宣布，公司董事會一致提名現年50歲的Kurt Sievers擔任總裁暨執行長一職。Sievers將接替自2009年以來持續領導恩智浦的Richard（Rick）Clemmer。董事會將於2020年5月27日舉行的公司年度股東大會上提議任命Sievers為執行董事暨執行長。為確保平穩過渡，Clemmer將繼續擔任恩智浦策略顧問。

恩智浦董事會主席Peter Bonfield爵士表示，在恩智浦發展成為全球汽車半導體解決方案領導者的同時，Kurt亦成就其輝煌的職業生涯，成為恩智浦下一任執行長的理想人選。董事會與我相信，Kurt具有領導恩智浦的所需才能，並能夠持續推動Rick、Kurt以及管理團隊在過去數年所訂定的策略。Kurt才智卓越，能夠將願景和策略轉變為一流的執行力，並凝聚團隊力量，共同推動取得成果。Kurt展現了聚焦、激勵和領導全球多樣化組織的能力，並體現恩智浦『以客戶為本、熱情制勝』的精神。當我們展望恩智浦未來發展的新篇章時，也要再次肯定Rick對恩智浦的巨大貢獻與卓越領導。恩智浦能成為業界領先的公司要歸功於Rick多年來的無私奉獻、敏銳商業頭腦和高超策略決策。董事會和我在此感謝Rick多年來的辛勤付出，堅持不懈的矢志追求，帶領恩智浦在風雲萬變的全球半導體市場，保持了獨特的市場地位。

Sievers自2018年9月起擔任恩智浦總裁，負責管理恩智浦所有業務領域。Sievers於1995年加入恩智浦，並迅速晉升擔任眾多市場領域的行銷與銷售、產品定義與開發、策略和綜合管理等領導職位。Sievers自2009年起成為執行管理團隊的成員之一，參與恩智浦高效能混合訊號策略的定義和實施。2015年，Sievers在恩智浦和飛思卡爾半導體的合併發揮關鍵影響力，幫助恩智浦成為全球領先的半導體公司之一，同時亦是當之無愧的汽車半導體產業領導企業。

恩智浦半導體總裁Kurt Sievers表示，恩智浦正面臨巨大機遇，有幸領導公司邁向下一個發展階段，我深感責任重大亦充滿期待。在過去十年，我非常榮幸能與Rick共事。在我的職業生涯發展中，Rick既是一位鼓舞人心的領導者，也是我的導師。在恩智浦獨立之初，Rick和管理團隊就確立恩智浦的策略，開發市場領先且具高度差異化的業務並獲取盈利。自與飛思卡爾合併以來，我們得以在物聯網和汽車領域進一步拓展業務，開發真正創新的解決方案。我們著重安全可靠的邊緣運算、連接技術和高效電源管理。我們在策略執行方面取得巨大進展，我將繼續堅持這個成功的制勝策略。我們將繼續以互信的夥伴關係為基礎，滿懷熱忱地關注客戶成功。我們將培育創新、協作和具有責任感的文化，打造高度敬業的團隊，實現永續地盈利增長。

恩智浦執行長Rick Clemmer表示，在過去11年，我有機會與Kurt合作並支持他在恩智浦的發展。我堅信他是最佳領導者人選，能夠秉持『以客戶為本、熱情制勝』的信念，繼續帶領恩智浦邁向成功的新篇章。Kurt一直是管理團隊的重要成員，為建立恩智浦聚焦於產品、持續創造價值的企業文化和發展框架付出心力。此外，Kurt還帶領團隊成功執行公司的發展願景，讓恩智浦成為汽車半導體領域真正的市場領導者。Kurt具有堅定不移的決心，勤懇敬業，與客戶、合作夥伴及員工愉快合作，在我們開拓市場的過程中不斷取得勝利，於ADAS、下一代電動汽車以及跨物聯網，行動和汽車生態系統的安全連結方面等關鍵領域，確認領導地位。我有幸在過去11年裡領導這家偉大的公司，對於恩智浦所取得的成就，我深感自豪，並期待繼續以策略顧問的身份，貢獻自己的一份心力。

(工商 )