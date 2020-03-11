全球電競領導品牌Logitech G一直以來致力於設計提升玩家體驗的產品，為此Logitech G於9日正式推出G512全新GX線性軸與觸感軸RGB機械式電競鍵盤，讓G512系列產品線更加完整。鍵軸設計採用通用十字軸技術，原版段落分明的GX青軸、平順流暢的GX線性軸及手感平衡的觸感軸，三種不同鍵軸滿足玩家對於鍵盤手感的多元需求！除了鍵軸系列變得更加完整以外，G512 RGB機械式電競鍵盤GX線性軸與觸感軸，也擁有1680萬色RGB背光燈效，搭載羅技G HUB軟體，玩家亦可自訂背光與動畫效果，在電競場上擁有炫彩奪目的燈光效果。

Logitech G系列G512 RGB機械式電競鍵盤全新GX線性軸、觸感軸，除了外觀採灰黑色的低調內斂設計，搭配鋁鎂合金版面及懸浮式軸體，同時提供穩固的底座，更於鍵盤前方多了一個USB轉接埠，使玩家可以進行設備充電或插入滑鼠追擊對手，並採用經典十字軸結構，方便玩家改裝更多客製化的鍵帽。兼具耐用及防鬼鍵設計，將可帶給玩家極致流暢的遊戲體驗，讓玩家在競賽中發揮淋漓盡致的操控技巧、穩得優勝！

Logitech G最新G512 RGB機械式電競鍵盤GX觸感軸即日起全通路販售，建議售價3290元，G512 RGB機械式電競鍵盤GX線性軸即日起於PChome羅技旗艦館獨家首賣，建議售價3290元，並在首賣期間3/11至3/31於PChome羅技旗艦館消費羅技全品項滿NT$1,500，完成登錄後即可有機會抽中「PChome×鎮瀾宮聯名天上聖母金牌」，數量有限，玩家們趕緊來試試手氣吧！

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