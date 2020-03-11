海南、5G、航運類股活躍 上證早盤漲0.32％ 12:192020/03/11 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陸股11日早盤海南、5G、航運類股活躍，帶動上證指數午盤收漲0.32％報3,006.50點。深證成指則承壓較重，收跌0.18％報11,382.92點。 新浪財經整理，在利多消息帶動下，海南、農業種植、5G、航運等類股表現亮眼，醫療廢物處理類股熱度也有小幅回升，共計有逾100檔個股漲停。而券商、水泥、口罩類股則跌幅較大。 (工商 ) #類股 #航運 #活躍 #早盤 #海南 也許您會感興趣 推薦閱讀 原油崩 原油ETF早盤爆量重挫35％ 09:472020/03/09 財經 《台北股市》盤中焦點股：神隆、中化生、永光、事欣科、新唐、凌通 10:342020/03/09 財經 《台北股市》盤中焦點股：廣豐、鈺齊-KY、東森、金像電、敦泰、公準 10:002020/03/10 財經 業績題材支撐 聖暉早盤股價逆勢上揚 10:312020/03/10 財經 美股玩大怒神…急拉千點 台股早盤上漲逾60點 09:012020/03/11 財經 《台北股市》盤中焦點股：臻鼎-KY、紅馬-KY、擎邦、揚智、國光生 10:012020/03/11 財經 陸股早盤震盪 武漢、5G類股強勢 10:322020/03/11 財經 台灣櫻花2月營收亮眼 早盤股價漲逾2.5％ 10:512020/03/11 財經 海南提旅遊業重振計畫 概念股狂慶 12:122020/03/11 財經 《日股》觀望疫情與各國救市舉措，日經指數早盤跌0.8％ 12:162020/03/11 財經 財經熱門新聞 台股大暴殺！政府護盤…散戶要小心了 - 財經 美股崩完了沒？專家爆這句 散戶小心 - 財經 台股殺不下去 散戶能接？專家1句忠告救人 - 財經 拚客源自己來！美福自助餐下殺64折 - 財經 巴菲特砸3000億全泡湯？ 投資這檔股竟暴跌53％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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