陸股11日早盤海南、5G、航運類股活躍，帶動上證指數午盤收漲0.32％報3,006.50點。深證成指則承壓較重，收跌0.18％報11,382.92點。

新浪財經整理，在利多消息帶動下，海南、農業種植、5G、航運等類股表現亮眼，醫療廢物處理類股熱度也有小幅回升，共計有逾100檔個股漲停。而券商、水泥、口罩類股則跌幅較大。

(工商 )