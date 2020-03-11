小禎11日出席W.SHOW美妝新品活動，近日剛與前夫李進良拍診所新品的影片，她提及拍片是自己的想法，「他問拍這個人需要在嗎？本來是另外一個醫生，後來我說當然要。」她坦言兩人離婚手續還沒辦完，「他一直沒空，我也不知道為什麼還沒辦完手續，不然你們可以去催他。」她認為兩人相處就像朋友，雖然不會交代彼此感情，但也沒交惡。

新冠肺炎疫情嚴重，小禎預期經營的健身房仍按原定計畫無延期，「希望4月底、5月初完成，內部動線還希望規畫更完美，其實空間不大，只要大家進去的時候消毒做好，大家有健康概念是好事。」她一天洗10次手防疫，笑稱女兒Emma第一天上學就遇到同學發燒，險些嚇死，幸好該同學當天便被家長帶回家。

談到劉真的不樂觀病況，小禎提及自己跟辛龍比較熟，但這個時間點不適合傳訊息關心對方，「無論熟不熟，看到圈內朋友生病，還是會為他們禱告，我也不是他們很親近的朋友，無法多說什麼，只能幫忙祈禱。」她透露自己也有二尖瓣脫垂，之前減肥時曾不舒服，心跳也會落拍，但現在健康檢查很穩定，父親胡瓜也有，應是遺傳，「遺傳很多，我爸有腎結石，我有膽結石，後來乾脆把膽拿掉。」至於即將到來的白色情人節是否跟丁春霆度過，她笑回：「14日我要跟家人吃飯，他去幹嘛？」

(中時 )