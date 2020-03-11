旅美投手江少慶今天於大聯盟春訓再度上場，最快球速飆到97英哩（約156公里），雖然一開始投了一個保送，但也讓對方打者擊出雙殺打，終場江少慶所屬的老虎隊4比1擊敗海盜隊，江少慶也拿下個人熱身賽首場中繼成功。

江少慶於7局上登板投球，他是老虎隊本戰第4名投手，面對的首位打者是海盜隊第7棒塔克（Cole Tucker），江少慶投出保送，不過他隨即穩定心情，讓海盜隊下一棒歐利瓦（Jared Oliva）擊出中外野飛球被接殺出局，跟著再讓海盜第9棒布里托（Socrates Brito）以雙殺打結束這半局。

完成中繼任務的江少慶，8局上並未繼續投球，此役留下1局無安打、無失分、1保送表現，自責分率為9.00。

江少慶曾在印地安人隊體系奮戰8年，僅去年有過大聯盟春訓投球經歷，本季轉戰老虎隊，目前在春訓熱身賽兩度出賽，必須和其他26投手角逐上大聯盟的名單。

(中時 )