高雄市長韓國瑜目前面臨著罷免的強大挑戰，罷韓團體wecare高雄於9日送出了40萬份第二階段連署書，揚言要「百日罷韓」，預計將在6月中旬進行第三階段的投票；而國民黨的新任黨主席江啟臣則表示，國民黨將盡力協助韓國瑜，讓他可以度過罷免的難關！

但江啟臣的這個說法，立委高嘉瑜表示，這並不是一個好的選擇，她在政論節目上表示，江啟臣上任國民黨主席時，外界對江的期許是希望他可以改革目前為人詬病、老態龍鍾的國民黨，但是江啟臣一上任卻馬上宣布要救援目前被年輕世代淘汰的韓國瑜，完全與民意背道而馳。

而對韓國瑜而言，罷韓這件事情是越低調越好，讓它趕快過去！高嘉瑜表示，但是這個時候江啟臣卻把罷韓一口氣拉到更高的一個層次！要傾全黨之力來救援韓國瑜！這反而更激起罷韓團體的鬥志，當雙方激烈的針鋒相對下，正式投票時的投票率就會難以避免地被衝高，這樣對於韓國瑜而言，反而是不利的！

(中時電子報)