國民黨下午將召開新主席江啟臣就任後的首場中常會，黨中央至中午並未排入黨務人事案或其他特殊議案，中常委童惠珍已發動連署提案，要求江啟臣4月底前到高雄開「行動中常會」支援市長韓國瑜，昨已在中常委間引起熱議；不過中常委、高雄市議員黃紹庭表明反對，認為目前正值防疫期間，不宜到高雄大型聚會。

下午的中常會，將由新任黨主席江啟臣逐一致送32位新任中常委當選證書，並首度主持中常會。會後江啟臣將逐一巡視各部門，向黨工們致意及打氣，包括地下一樓的台北市黨部。由於中台北市黨部自今天起只剩兩位黨工，其餘均已遣散，類似北市黨部主委已請辭、遣散黨工的，還有新北市、宜蘭縣黨部，都是江要儘速處理的問題。

據了解，包括連任的中常委童惠珍、青年中常委田方倫，以及高雄市議員黃紹庭、南投縣議員游顥等「新科」中常委，都認當前首要任務就是全黨團結，支持高雄市長韓國瑜挺過「罷韓」風波。但對於如何進行，黨內意見不一，下午中常會可能有「熱鬧」的討論。

童惠珍已提案發動中常委連署，獲另位中常委、澎湖縣副議長陳雙全支持，建議黨中央採取行動，全力挺韓，因此在4月底前，擇日到高雄舉辦「行動中常會」，邀請高雄市中央委員列席，集思廣益，配合在地民代的參考意見，有效支援韓國瑜；當天晚間則在高雄舉辦黨代表座談會，傾聽基層黨代表心聲及建議，以團結所有在地力量，也讓高雄市民清楚認知市府團隊的市政建樹。

由於國民黨在南部各縣市，包括高雄市並沒有區域立委，童惠珍的提案也建請黨中央協調不分區立委南下，成立在地議員立委聯合服務處，特別是目前面臨市長罷免案的高雄市各行政區，確實做好在地中央的基層服務，重新贏回人民對的信任及支持。

青年中常委田方倫則主張若要到高雄開行動中常會，應邀韓國瑜出席。

新科中常委、高雄市議員黃紹庭認為，目前正值防疫，高雄也一級開設防疫中心，不宜到高雄進行中常會等大型聚會；他倒很贊成不分區立委結合高雄市議員擴大服務，目前不分區立委吳怡玎已在進行，效果也不錯，國民黨可讓更多不分區立委來服務高雄市民，爭取市民對黨及市府的認同。

新科中常委游顥則打算在常會建議，黨中央應規劃具體辦法，全黨團結搶救韓國瑜、守護高雄市，除了由政策會與高雄市議會黨團聯繫，協助宣傳市府政績，組發會也可比照當初輔選花蓮市長魏花賢的模式，徵求全台有意到高雄助講的人士，協助說明市府的政績。

近韓人士也指出，感謝中常委關心高雄，但目前到高雄開行動中常會，對防疫會有不利影響，恐另生其他枝節；至於結合黨及立委的力量擴大服務高雄，是好事一樁，也有利推展市政，樂見其成。

(中時 )