口罩實名制2.0明(12)日上路，富邦金(2881)旗下台北富邦銀行，自3月12日起推出「口罩實名制2.0 ，J卡罩你20%」活動，3月18日前J卡卡友於衛生福利部中央健康保險署網站預購口罩，刷J卡享20%刷卡金回饋(每戶限回饋乙次)。此為北富銀繼全台127家分行加入防疫行列、推出個人信用卡與貸款帳務延繳及企業周轉資金彈性方案三大暖心服務後，再動員銀行資源，全力支持防疫的新舉措。

北富銀表示，從新冠肺炎疫情爆發以來，營運團隊隨時都在關注疫情的最新發展，除了對內已經做好隨時異地備援的準備，提前佈署以因應疫情動態，對外即時呼應市場需求，以客戶角度出發，為受疫情影響的客戶，提供全方位的解決方案。此次配合口罩實名制2.0上路，J卡即刻祭出史上最高趴數的刷卡金回饋，讓卡友口罩買得安心、刷得滿意。

富邦金控2月自結稅後淨利53.05億元，較去年同期成長23%。累計今年前2月稅後淨利148.19億元，較去年同期大幅成長85%，每股盈餘(EPS)為1.45元。其中，台北富邦銀行2月稅後淨利15.56億元，較去年同期成長22%，淨利息收益與手續費收入帶動收益成長。累計前2月稅後淨利38.81億元。北富銀資產品質維持穩健，2020年2月底逾放比率為0.18%，備抵呆帳覆蓋率為741%。

(時報資訊)