電池模組廠-新普科(6121)2019年稅後盈餘為38.24億元，年成長19.16%，創下歷史新高，每股盈餘為20.68元，隨著大陸各地加速復工，新普科大陸廠區可望於3月恢復正常運作，帶動業績自3月起回升，新普科表示，只要全球疫情獲得控制，將努力今年業績比去年好，美系外資亦力挺新普科，給予「加碼」評等，目標價350元。

受惠於電動自行車等非IT產品、無線藍芽耳機等出貨暢旺，且NB電池全球市佔率持續提升，新普科2019年業績表現亮眼，2019年合併營收為737.34億元，年成長14.4%，創下歷年新高，營業毛利為75.26億元，年成長12.58%，合併毛利率為10.21%，年減0.16個百分點，營業淨利為42.32億元，年增6.79%，營業淨利率為5.74%，年減0.41個百分點，稅後盈餘為38.24億元，年成長19.16%，創下歷年新高，每股盈餘為20.68元。

新普科董事會亦決議每股配發現金股息14.5元，以3月10日收盤價285.5元估算，殖息率約5.08%。

受到大陸新冠肺炎疫情延後復工影響，新普科2月合併營收38.19億元，月減20.21%，年減3.46%，累計前2個月營收86.05億元，年減7.06%；隨著大陸各地加速復工，新普科大陸廠區復工率穩定提升，預估3月底將恢復正常，業績亦可望自3月回升，並於第2季較顯著成長，新普科表示，只要全球疫情獲得控制，將努力今年業績比去年好。

美系外資在最新報告中指出，儘管新冠肺炎(COVID-19)致使新普科2月及3月初營運受到供應鏈緊張負面因素影響，但我們認為到3月底，復工率可能會恢復到100%，進而恢復銷售，從長遠來看，新普科產品組合朝電動自行車和BBU推動，我們認為新普科有望為亞馬遜和微軟提供數據中心BBU電池，且其目標是在2021年或2022年打入美國其他數據中心客戶，且電動自行車擁有電池技術優勢，加上隱含5.1%現金殖息率，給予「加碼」評等，目標價350元。

(時報資訊)