《國際產業》防疫情擴散，谷歌建議北美所有員工在家上班 12:332020/03/11 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為了盡可能減少新冠肺炎疫情擴散的風險，Alphabet旗下谷歌公司周二宣布，公司建議在北美地區的所有員工如果職務允許，應該在家上班。 谷歌之前已對舊金山灣區員工做出類似指示，這項新建議則將範圍擴及北美地區。目前為止大部分大型科技公司僅提供美國特定地區的員工在家上班的選項。 此前美媒報導，谷歌周二向北美地區員工發出通知函，建議他們至少在4月10日以前在家遠距上班。 谷歌表示公司將成立一個新冠肺炎基金，所有臨時僱員與廠商如果出現病毒感染症狀或因隔離未能上班，都能獲得有薪病假。 (時報資訊) #建議 #地區 #谷歌 #在家上班 #北美 也許您會感興趣 推薦閱讀 北美啟夏令時間 美股交易時間調整 19:192020/03/08 財經 果然是蘋果送員工的防疫包 除了口罩還送這項產品 23:492020/03/08 財經 中菲行2月營收表現好 年增6.1％ 15:592020/03/09 財經 《業績-汽車》廣華-KY大陸基地受疫情影響，2月營收年減42.85％ 08:012020/03/10 財經 北美四大職業賽會聯合聲明 限制進出球員休息室人數 11:042020/03/10 體育 《傳產》高力：亞太區房產市場H2可望反彈，台灣將跟進 17:222020/03/10 財經 周五起法德三區、意、北海道來港須檢疫 18:142020/03/10 兩岸 肺炎基期雙利空 觀光股2月營收慘 19:412020/03/10 財經 劉亦菲北美打片 心繫武漢奶奶 04:102020/03/11 娛樂新聞 桃機第三航道徵收案爭議 11:342020/03/11 生活 財經熱門新聞 台股大暴殺！政府護盤…散戶要小心了 - 財經 美股崩完了沒？專家爆這句 散戶小心 - 財經 台股殺不下去 散戶能接？專家1句忠告救人 - 財經 拚客源自己來！美福自助餐下殺64折 - 財經 巴菲特砸3000億全泡湯？ 投資這檔股竟暴跌53％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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