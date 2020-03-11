為了盡可能減少新冠肺炎疫情擴散的風險，Alphabet旗下谷歌公司周二宣布，公司建議在北美地區的所有員工如果職務允許，應該在家上班。

谷歌之前已對舊金山灣區員工做出類似指示，這項新建議則將範圍擴及北美地區。目前為止大部分大型科技公司僅提供美國特定地區的員工在家上班的選項。

此前美媒報導，谷歌周二向北美地區員工發出通知函，建議他們至少在4月10日以前在家遠距上班。

谷歌表示公司將成立一個新冠肺炎基金，所有臨時僱員與廠商如果出現病毒感染症狀或因隔離未能上班，都能獲得有薪病假。

(時報資訊)