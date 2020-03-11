曾姓飼主之子表示，被捕獲的鱷魚是他家的，原本養在這水池。（周麗蘭攝）

自稱是飼主的曾男，最近也抓了一條蛇。（周麗蘭攝）

縣府表示被捕獲的鱷魚將請特生中心鑑定。（周麗蘭攝）

斗六市江厝里一處農田水溝昨天出現一隻鱷魚，一名義消獲報協助捕獲，消息曝光後，一名自稱飼主的曾姓男子指認是一年半前走失的鱷魚，曾男在社群網站貼文卻引起撻伐，縣府農業處表示，等接回鱷魚後再進行鑑定與判斷。

斗六市市民代表會主席胡克勤、江厝里長沈永清10日下午獲報有一隻鱷魚在江厝里土地公廟前的農田出沒，沈永清通知賴姓義消捕捉，十幾分鐘後順利捕獲，以鐵籠暫時安置在義消的家。

捕獲鱷魚消息曝光後，曾姓江厝里民立即主張，該隻鱷魚是家裡一年但前走失的鱷魚，當時是因水池的水太滿爬出池外，已經找很久都找不到。

曾男之子昨晚也在社群網站貼文指稱向義消認領卻被以「沒有證據」拒絕，但網路幾乎一面倒指責曾男飼養危險動物，一年多前走失卻未通報，尋獲才出來指認，有甚麼資格養？若情況是鱷魚咬傷人被捕，飼主會不會出面指認？

曾男11日受訪表示，若義消堅持不歸還，將控告侵占。賴姓義消表示，10日晚間已通報消防局、農業處，要領鱷魚也要公部門認定。

斗六市市民代表會主席胡克勤表示，捕獲鱷魚不是小事，況且是危險動物，不應私相授受。

雲林縣農業處保育科長張文東表示，鱷魚在台灣並不常見，在野外尋獲的鱷魚當作野生動物處理；等鱷魚送達後，會請求特生中心鑑定是否屬保育類，若非保育類將送特生中心或屏東科技大學做研究之用或保管飼養。

張文東表示，若有人主張該鱷魚是其所養，飼主必須提出來源證明佐證。

(中時 )