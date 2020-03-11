第二趟武漢包機，台灣醫護共4名醫師9名護理人員，擔任領隊的中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝說，整組醫護團隊，從昨天下午三點華航飛機起程前往武漢開始，因為要穿隔離衣，整整十個小時，機組人員和醫護人員都不吃、不喝、想上廁所也只能強忍，直到任務結束才真正放鬆。醫院的行政人員兩天前得知這次有近五分之一的兒童乘客，因為沒有兒童專用的面罩，還特地親手趕工縫製面罩，給小朋友們配戴。

王必勝表示，專機接送一事已籌備很久，但直到2天前才確定成行，此行較原先預計的人數少了20、30人。因接送的台商中，約有5分之1為小朋友，部立桃園醫院行政人員還自行縫製手工兒童面罩，給上機的兒童乘客戴。他笑言，「特別差了才知道，5歲到10歲小朋友的頭圍都差不多大」。

這次武漢包機領分兩趟，13名醫護先一起搭華航前往武漢，全機機組人員與醫護都是全程帶n95口罩、面罩、醫療隔離衣的標準配備，因此返台後不需要再隔離檢疫14天。

不過，到了武漢後，則由防疫醫師林詠青與另外兩名醫護，則負責東航上乘客的檢疫工作。防疫醫師林詠青因為以「乘客」身份登上東航，因為作業時間更長，因此僅配戴n95口罩而沒有穿隔離衣，因此醫護三人返台後需要隔離14天。

王必勝說，因為東航上也有陸方的檢疫人員，加上陸方「很堅持」，因此林詠青醫師與兩名醫護，只能擔任「乘客」，盡量在飛機上勸導搭機民眾要記得戴口罩，穿好隔離衣，所幸民眾都很配合。

王必勝說，因為隔離衣珍貴，脫了後就不能再用，因此大家穿上會，都忍著不吃不喝，以避免想上廁所。因此每個醫護人員全程都沒吃喝，直到最後最後一刻抵達國門後，才卸下壓力。

因武漢是世界上第一個，且是最嚴重的疫區，當地政府採取更高的發燒標準37.1度。上機前進行篩檢後，既沒有發燒、近14天內也沒有症狀者都被貼上綠色標籤，14天內有症狀的則貼上紅色標籤。

王必勝表示，所有人當中，除了被安排下機的發燒旅客外，僅1人過去一周出現輕微咳嗽，被貼上紅色標籤。經血氧觀察、評估後，允許該旅客上機，但被安排在最後的座位，採有症狀者先上後下的規定，與綠色標籤的旅客間隔5排，綠色旅客之間則沒有間隔。

(中時 )