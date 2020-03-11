晟德（4123）11日宣布，該公司與台灣東洋（4105）簽署的Risperidone PLGA學名藥委任開發協議案，經台灣高等法院二審判勝訴，再次確認該契約有效存在，晟德擁有精神分裂症長效藥物Risperidone PLGA產品之相關權利並有權要求東洋繼續履約。?晟德表示，該公司是在民國99年8月17日委託東洋開發Risperidone PLGA，雙方簽訂委任開發協議，約定由晟?按進度分階段向東洋支付2,000萬元委託費，而產品權利為晟德所有，並同意東洋得分享美國市場權利。?惟於民國99年至103年間，晟德已依約按研究進度、分階段支付東洋共1,250萬元之委託費用，然對於藥品開發至關重要的量產規格製造與最後的技術移轉，東洋多年來不僅研發進度拖延、遲遲未能完成交付，更甚者於民國105年竟罔顧雙方於數年來之履約過程以及已收訖之開發款項等事實，否認委任開發協議之效力，並宣稱Risperidone PLGA為其旗下產品。

為保護公司與投資人權益，晟德於民國105年7月1日提起訴訟，訴請法院確認上開委託開發合約效力，台北地方法院於民國107年3月1日判決晟德勝訴，惟東洋表示不服，提起上訴，而台灣高等法院於二審仍判決晟德勝訴。

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