新冠肺炎疫情可能讓今年股東會變得很不一樣。金管會主委顧立雄11日在立法院財委會透露，下周金管會就會公布股東會開會指引，若新冠肺炎疫情擴大，將允許上市櫃公司可更改已公告的股東會開會地點。

大陸因新冠肺炎疫情，許多工廠年後未能如期開工，也影響會計師赴大陸查帳，及上市櫃公司2019年年報能否在3月底如期公告的問題，金管會已公布替代查核方案，允許會計師以視訊、傳真或電子郵件方式查核重要資料，若還是無法完成查核，上市櫃公司要在3月27日前向金管會申請財報延後申報，顧立雄表示，無法如期公告年報的公司，會在公開資訊站以「匯 總列表」方式揭路，但不會放在財務警示專區，以免投資人誤會。

證期局局長王詠心表示，仍是希望4月底前所有年報都出爐。顧立雄亦表示，因為年報涉及盈餘分配問題，希望6月底股東會舉行期限前，年報一定要出來。

立委費鴻泰質詢若新冠肺炎疫情擴大，出現社區傳染，今年股東會依證交法一定要在6月底前舉行，且一天規定不能超過100家上市櫃公司舉行股東會，但若6月開始限制人潮聚集，金管會是否有因應方案？

顧立雄回應，這要分日期與地點二部分，一是放寬一天最高100家股東會的限制，二是可以更改股東會地點，他表示有些股東會5月就舉行，6月要開股東會的家數，已請集保進行調查，看各公司有沒有要更改日期，金管會再視調查狀況，研議放寬一天100家的限制；二是股東會要因應停止過戶日等，金管會下周會發出開會指引，必要時可變更股東會地點。

(工商 )