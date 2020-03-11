祕書長黃治峰中場休息感謝大家的肯定，謙虛說市長有人事的考量。(蔡依珍攝)

桃園市民政局長懸缺近3個月，由祕書長黃治峰代理，不分藍綠議員11日都肯定他認真負責，尤其從工務局長轉民政局長仍游刃有餘，但也為他抱屈，直言他身兼多職很疲憊，希望讓優秀人才內升，黃幽默道自己不該當絆腳石，副市長李憲明允諾向市長鄭文燦轉達。

桃園市前民政局長湯蕙禎，名列民進黨提名不分區立委，去年12月13日請假辦理退休，大選後順利當選新科立委，懸缺的民政局長一職，由祕書長黃治峰暫代，黃11日率民政團隊赴議會工作報告。

議員劉茂群率先發難，直言祕書長工作繁重，卻還要兼代第一大局，報告時仍要資料輔助，希望從內部提升。議員李家興直言外來的和尚不見得會念經，呼籲內升為主，議員褚春來則取笑黃「穿錯衣服」、穿著祕書長衣服，和團隊格格不入，點名副局長林香美、張世威都很優秀，呼籲制度內拔擢，黃也幽默回：「我實在不該當那顆石頭！」

議員劉熒隆則稱呼黃是「桃園市政府祕書長兼任民政局長暨前工務局長治峰先生」，冗長的職稱，也說明黃每次都被當救火隊，議員黃婉如則不解民政局這麼龐大的組織竟然產生不出一個局長，懷疑是鄭文燦的「陽謀」，因為黃做人很好、謙虛客氣，讓每個議員都不忍苛責。

議員謝美英說近日「桃園隊」人事受到矚目，各界期盼適才適所，她肯定黃治峰的能力，但直言黃過去是工務局長，如今升任祕書長，代理民政局長，又身兼防疫工作「市府異地辦公或居家辦公方案」召集人，各項要職業務都非常繁重，當場請教黃的工時，黃坦言：「一天12小時跑不掉！」讓她不捨，呼籲縮短代理時間，讓他專心市政與防疫。

張桂綿、徐其萬、王仙蓮、徐玉樹和蘇家明都肯定黃是通才，但也認為黃治峰「委屈了」，希望市長體貼一點，趕快讓他輕鬆一下，呼籲副市長李憲明向市長鄭文燦建言，盡早尋覓民政局長人選。

黃治峰解釋，民政局原要替他做一件局長外套，他認為可以省下來，坦言防疫期間不宜多做人事變動，相信待度過疫情，市長會有適才適所的安排。李憲明也表示，人事必須穩定工作才能順利推動，會跟市長轉達。

(中時 )