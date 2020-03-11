新冠肺炎疫情衝擊下，成為湖北「封城」首例的潛江市，10日原本率先宣佈：11日10時起全面恢復生產生活秩序。但11日隨即又發佈通告取消「解封令」：全市繼續實行嚴格交通管制、人員管控。

據潛江市政府辦公室官方微信消息，潛江市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部11日發佈27號通稿表示，為落實分區分級分類分時差異化疫情防控策略，現對市新冠肺炎疫情防控指揮部發佈的第26號通告予以取消，全市繼續實行嚴格交通管制、人員管控，堅決打贏疫情防控人民戰爭、總體戰、阻擊戰。

之前發佈的26號通告指出，11日10時起，除市域內高速公路、國省幹線和農村公路對外通道設立綜合防控點外，撤除市域內所有內設交通管控點，恢復正常交通秩序。復產復工方面，26號通告要求按照市工業經濟工作領導小組辦公室印發的《關於進一步推動全市企業復工復產的通知》，推動全市企業儘快全面復工復產。

(旺報 )