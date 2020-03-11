在上週「超級星期二」成為大贏家的美國前副總統、民主黨候選人之一的拜登10日乘勝追擊，外媒根據出口民調預測他可拿下密西西比、密蘇里與密西根3州，其中密西根州更是關鍵的搖擺州之一，若無意外，在此勝出的拜登可說是篤定在民主黨總統提名中出現。

雖然受新冠肺炎疫情影響，拜登（Joe Biden）與聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）雙雙宣布取消造勢活動，但對初選影響不大，而據哥倫比亞廣播公司預測，拜登可拿下密西西比、密蘇里與密西根3州，而在達荷州州與華盛頓州則勢均力敵，只有北達科他州落後桑德斯。但拿下這6州中最多、共有125張黨代表選票的密西根州後，可說是先前已落後的桑德斯是致命一擊，其陣營在選後也未發表任何聲明。

拜登在位於費城的總部時，表現幾乎像是將代表民主黨出征總統大位的候選人。他除了感謝桑德斯與他的支持者「熱情與能量無窮無盡」之外，並讚揚他們都有共同目標：擊敗川普。他也表示，他的選舉陣營才正要起飛，從現在這一刻起會表現更好，「不用多說，我希望拿下每一州的每一張選票」。

在民主黨初選剛起跑時，拜登一度告急，在「超級星期二」大勝後，拜登拿下密西根州又成另一初選走向分水嶺，加上退選的布塔朱吉（Pete Buttigieg）、克羅布查（Amy Klobuchar）以及富豪彭博（Michael Bloomberg）等人背書後，讓拜登的溫和派路線成為民主黨內主流，而非桑德斯的激進社會主義。

不過目前離民主黨初選最終結果仍有一段距離，拜登有望在拿下密西根州後擴大勝勢，在下周初選最有影響力的搖擺州─俄亥俄州，該州在2004年至2016年以來的總統大選中，候選人幾乎都必定是贏下俄亥俄州的情況下才當選總統，幾乎是兵家必爭之地。

(中時電子報)