「國標女王」劉真上月因心臟問題入院開刀，結果心臟一度驟停，正住院醫治中。一向給人溫柔形象的她，今(10日)被周刊報導她畢業後為了全心教舞，毅然決然辭掉在美國銀行的工作，可見對舞蹈的全心熱愛及勇氣。

說話柔軟的劉真，去年在節目上自曝真實性格，坦言會對弟弟、媽媽生氣，曾因母親亂丟她衣服，讓她氣得痛罵媽媽「耳朵長繭」，被虧「溫柔只留給外人」，劉真當時也不好意思點頭承認。據《鏡周刊》報導，從另一個故事中也可見劉真私下個性和外表大不同，她過去學舞常被老師刻意「磨練」久候，往往一練就是練到半夜，劉真卻從未半途而廢，讓老師也印象深刻。

報導中更指出，劉真喜歡國標舞的原因，或許因想加強自己個性中「強悍」的特質有關，每當她翩翩起舞時，眼神就多出許多殺氣，而她當年從政大畢業時，一心就想專研舞技與教舞，最後真的放棄在美國銀行的優渥工作，投身舞蹈，足見堅毅性格。

(中時電子報)