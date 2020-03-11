口罩實名制2.0新制上路，由於將開放網路訂購，延伸出每件需支付7元運費的問題，中央疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，口罩每件7元的處理費是包含超商物流以及包裝等人工費用，由於口罩出廠後會從中華郵政運送到物流中心，再由物流中心以每3片一袋進行包裝，必要成本計算下來就是約每件7元，至於明天販售的網址，包含健保快易通APP的網址，指揮中心會於上午9點公開。

至於外界呼籲開放家庭團購，進一步方便民眾購買等部分，指揮官陳時中則說，會待新制度上路後逐步檢討。

(中時 )