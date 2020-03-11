網購口罩付7元處理費太貴？指揮中心回應了 13:022020/03/11 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疫情擴散，民眾對口罩需求增加。圖為民眾在藥局排隊買口罩。（本報系資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 口罩實名制2.0新制上路，由於將開放網路訂購，延伸出每件需支付7元運費的問題，中央疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，口罩每件7元的處理費是包含超商物流以及包裝等人工費用，由於口罩出廠後會從中華郵政運送到物流中心，再由物流中心以每3片一袋進行包裝，必要成本計算下來就是約每件7元，至於明天販售的網址，包含健保快易通APP的網址，指揮中心會於上午9點公開。 至於外界呼籲開放家庭團購，進一步方便民眾購買等部分，指揮官陳時中則說，會待新制度上路後逐步檢討。 (中時 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #指揮中心 #口罩 #物流 #開放 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸物流業復工逾六成 業者盼紓困 04:092020/03/07 全球財經 新冠感染者不隔離 陳建仁：萬人會感染 13:432020/03/07 政治 政院下周將提口罩實名制2.0 大數據專家建議增設口罩販賣機 16:362020/03/07 政治 澳洲通報第3起新冠肺炎死亡病例 患者為8旬翁 10:222020/03/08 國際 保加利亞失守 首傳兩起新冠肺炎確診病例 14:102020/03/08 國際 台南企業家送口罩 2.5小時搶光 04:102020/03/09 地方新聞 世衛非洲辦事處：努力確保非洲國家監測到首例病例 17:062020/03/09 兩岸 新冠肺炎疫情升溫 巴拿馬淪陷蒙古封城 12:142020/03/10 國際 蓋茲基金會攜手萬事達卡 推動新冠肺炎新藥加速研發 17:362020/03/10 科技 萬事達卡砸2500萬美元 啟動「新冠肺炎治療加速器」計劃 19:012020/03/10 財經 生活熱門新聞 陳時中烙台語 一句「臊酷酷」網暴動了 - 生活 獨家》還原劉真心臟驟停瞬間 冠狀動脈出口堵住了 - 生活 台商返台植牙暴斃！死前猛咳嗽爆染疫疑慮 - 生活 2人被請下機！陸方因37.1度開艙拉人 指揮中心：不能理解 - 生活 內幕》劉真病情傳言不斷 曝白色巨塔鬥爭 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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