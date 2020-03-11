2019年8月，一名住宜蘭61歲呂姓男子，疑因財務及感情問題，一時情緒失控，憤而持生魚片刀猛刺王姓大陸籍配偶53刀後逃逸，直到大女兒上完夜班返 家，赫然發現母親倒臥在房間的血泊中已死亡多時，呂男一審判12年8月，上訴後，女兒向法官求情，呂也辯稱是因中風身體差，請求交保，高等法院今駁回上訴，仍判12年8月徒刑，諭知呂以30萬元交保。

檢警調查，行凶的呂男與被害王女相差15歲，王女是呂嫌再娶 的妻子，2人育有2女，但婚後感情不佳，呂有多次家暴紀錄，屬於家暴高風險家庭，經營檳榔攤為家庭主要收入。

由於呂年紀大且有輕度中風，行動有些不便，夫妻2人經常為了金 錢財務問題大聲爭吵，鄰居都有耳聞。

2019年8月7日凌晨1點多，呂家再度傳出吵架聲音，甚至把鄰居吵醒，之後吵 架聲音突然停止，沒想到竟然是丈夫持刀殺死妻子後逃逸。

在外工作的18歲大女兒上完夜班後回家，察覺家中有些不對勁，推 開房門後，驚見母親倒臥在血泊中，趕緊撥打119求助。警方獲報到場鎖定死者丈夫呂某涉有重嫌，後循線在桃園市發現正在街上閒逛的呂嫌，立即將他逮捕。

呂男的女兒及胞兄審理時數度幫他求情，希望法灣輕判，又辯稱自己因中風行動不便，但法官仍維持原判並讓呂男30萬元交保，同時要求隨傳隨到。

(中時電子報)