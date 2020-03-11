高雄醫學大學11日與台灣生技大廠普生公司，簽署MOU，產學攜手，合作投入COVID-19快速篩檢試劑研發，將共同開發以全自動化儀器，生產新冠病毒的ELISA快速篩檢試劑，未來，90分鐘內，可篩檢出約90人的檢體，等於一天24小時可篩檢出約1440人的檢體，達到自動化大量快速篩檢功效，量能比目前的核酸檢測大很多，成本卻只要大約五分之一。

普生公司董事長林宗慶11日強調，普生公司是國內唯一通過體外檢測(IVD)第三類(感染類) 試劑製造認證廠，產品得到TFDA/歐盟CE認證，銷售至58個國家。

他說，普生這次將盡最大的努力，不管在免疫蛋白質及DNA的檢測研發、產品認證、臨床衛教以及產品推廣等方面，提供經驗，竭盡所能貢獻及回饋社會，與各界攜手，共同解決這全球性的棘手大問題。

高雄醫學大學校長鐘育志表示，台灣針對新冠肺炎（COVID-19）防疫措施，受到國際肯定，上周五（6日）凌晨，高醫大與哈佛、台大透過視訊，就「台灣面對新冠肺炎的快速因應」進行對談。

他說，身為醫學大學，高醫大希望能夠針對病毒和疫情，作全面向的探討，以發展出有效抑制疫情爆發的策略，因此，與國內外專家攜手合作，成立了COVID-19研究小組，針對感控暨臨床診斷與治療、流行病學調查、快篩、疫苗及治療藥物開發、心理衛生等議題組成任務小組，展開跨域創新全面性的探討。

高醫大表示，新冠肺炎（COVID-19）疫情從去年底延燒到現在，尚未停歇，公衛學者出身的副總統陳建仁等多位專家都研判，COVID-19未來可能演變成像流感一樣的病毒，成為持續存在、週期循環的傳染病，如此一來，檢測能量與速度，將成為防止疫情擴散的關鍵，如何在第一時間精準篩檢出陽性個案，並及早啟動相關防治作為，成為防疫的重要關卡。

高醫大說，高雄醫學大學與普生公司攜手共同開發的全自動快速篩檢試劑，僅需將患者檢體加入試劑中，就可用全自動化儀器，分析出最後的檢測結果，90分鐘內，可篩檢出約90人的檢體，等於一天24小時可篩檢出約1440人的檢體，達到自動化大量快速篩檢功效，量能比目前的核酸檢測大很多，成本卻只要大約五分之一。

高醫大指出，全自動化快速篩檢試劑，不但可減少人力、避免操作時檢體遭污染、更可以保護第一線的醫事人員降低感染風險，將來還能進一步作為民眾是否需要施打疫苗的普篩。

(工商 )