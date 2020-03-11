國民黨主席補選結果出爐，青壯派江啟臣獲選，接下改革國民黨重擔，至於要怎麼幫助高雄市長韓國瑜度過罷免危機，也引發外界關注。對此，高雄市議員陳致中也提醒江啟臣，要很小心，靜待民意裁決。

江啟臣救不救韓國瑜，成為各界關注焦點。陳致中在資深媒體人黃暐瀚的網路節目中說，新人新氣象，但國民黨是百年政黨，包袱會比較重，對於江啟臣不談九二共識表示贊同，這已經過時了，尤其對40歲以下的年輕世代來說，是沒有辦法接受把台灣放在一中架構上。

至於韓國瑜的部分，陳致中認為，應幫他找回高雄市民的信心，也提醒江啟臣要很小心，因為罷韓已經要走到第三階段，投票就是讓民意決定，不管哪一方面，就是靜待民意裁決。

另外，罷韓團體主張高雄市副市長陳雄文擔任高市選委會主委，違反利益迴避原則。陳致中說，陳雄文是否中立、球員兼裁判，也讓外界自行評斷，這時候任何風吹草動都很敏感，衷心建議韓國瑜專心做市長，去留讓高雄市民決定，即使現在有民調，也要等最後投票結果出來，這期間是否有變化也未可知。

(中時電子報)