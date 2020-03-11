晟德(4123)訴請確認與東洋(4105)簽署的Risperidone PLGA學名藥委任開發協議契約關係存在乙案，台灣高等法院於二審判決晟德勝訴。晟德強調，Risperidone PLGA為本公司出資委託東洋開發的產品，雙方簽訂委任開發協議議約、簽約及履約過程完全合法，不但合約開發內容、時程與報價皆係東洋所提議，也經東洋董事會通過。晟德指出，台灣高等法院在二審判決本公司勝訴，再次確認契約有效存在，本公司擁有精神分裂症長效藥物Risperidone PLGA產品相關權利並有權要求東洋繼續履約。

晟德精神分裂症藥物Risperidone口服液劑首先於民國94年上市，成為中樞神經水劑佈局中的先鋒產品，爾後在該領域除擴展到6種疾病治療類別，也著力開發其他特殊劑型以完善產品組合，其中即包含精神分裂症長效藥物Risperidone PLGA，意即以PLGA微球將Risperidone包覆而成且具有14天長效的微球凍乾粉針。

晟德說，公司於民國99年8月17日委託東洋開發Risperidone PLGA，雙方簽訂委任開發協議，約定由本公司按進度分階段向東洋支付2,000萬元委託費，而產品權利為本公司所有，並同意東洋得分享美國市場權利。

惟於民國99年至103年間，晟德業已依約按研究進度、分階段支付東洋共1,250萬元委託費用，然對於藥品開發至關重要的量產規格製造與最後的技術移轉，東洋多年來不僅研發進度拖延、遲遲未能完成交付，更甚者於民國105年竟罔顧雙方於數年來之履約過程以及已收訖開發款項等事實，否認委任開發協議之效力，並宣稱Risperidone PLGA為其旗下產品。為保護公司與投資人權益，於民國105年7月1日提起訴訟，訴請法院確認上開委託開發合約效力，台北地方法院於民國107年3月1日判決本公司勝訴，惟東洋表示不服，提起上訴，今台灣高等法院於二審仍判決本公司勝訴。

(時報資訊)