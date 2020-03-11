大陸的中國科學院微生物研究所今天（11日）發布消息，表示該所與濟南市政府、山東省科學技術廳共建的齊魯現代微生物技術研究院，今天正式成立，並透過網路視訊舉行3方簽約儀式。新成立的研究院一期計畫投資15億元人民幣，預計2021年建成並投入全面運行。

齊魯現代微生物技術研究院的工作重點聚焦在2個領域：其一，基於微生物資源和大數據，致力於研發針對各類傳染性疾病的新型治療藥物和手段，發展慢性病防治的微生物組技術。

其次，著力研發具有高效、綠色、循環和精準特點的微生物農業新方法，並進行集成示範，在減少肥料、減少農藥的基礎上，實現農業提高質量、增加效率，為保護黃河流域農業生態環境，建設美麗鄉村提供系統化的解決方案。

以現代微生物產業技術為依託，齊魯現代微生物技術研究院下設國家微生物資源中心（山東分中心）、國家微生物科學資料中心（山東分中心）、臨床轉化醫學中心、基因組編輯中心、現代微生物農業研發與示範山東基地等5個研究中心，並建立技術孵化運營平台公司。

該研究院設有濟南市西區醫學科學中心園區和濟南市商河縣園區，總科研建設用地近200畝，另有1700畝農業流轉用地，全部用於中科院農業微生物技術工程實驗室示範基地建設。

(旺報 )