自武漢包機回台的專機，今日（11日）清晨4時08分抵台，由中華航空、東方航空分別載169人、192人抵台。中央流行疫情指揮中心公佈8張現場照片，將專機抵台後所有的檢疫措施曝光在國人面前；交通部次長王國材也貼出現場照片，「從深夜到白天，二架專機任務完成！」

交通部次長王國材貼出任務結束照片，只見天色已經放明。（圖／王國材臉書）

指揮中心表示，兩架班機的旅客在上機前，就必須以「發燒或具嚴重呼吸道症狀者，無法上機」原則執行檢疫；班機抵台後，361名乘客必須經過醫師進行健康評估，均無須後送就醫，已載送國內3處集中檢疫所進行14天隔離檢疫。

武漢包機回台，桃園機場防疫人員嚴陣以待。（圖／中央流行疫情指揮中心）

此次包機安排了4名醫生、9名護理師前往，桃園機場也安排了10輛救護車、22輛遊覽車待命，協助就醫或載往集中檢疫所。指揮中心醫療應變組組長薛瑞元、副組石崇良，也身穿寫有「指揮官」、「副指揮官」的防護衣，在現場全程指揮。

指揮中心醫療應變組組長薛瑞元、副組石崇良，堅守崗位指揮全程。（圖／中央流行疫情指揮中心）

搭乘華航、東航的361名旅客全部身穿防護衣。（圖／中央流行疫情指揮中心）

361名返台旅客，將在48小時內完成採檢，指揮中心表示將以「一人一室」為原則，每人每日量測體溫兩次，以便及時發現症狀後送就醫。檢疫所會提供口罩等相關防護裝備供檢疫者、工作同仁使用，含包機361名在內的的所有集中檢疫者均不能外出，且活動範圍以檢疫房間為主，與附近居民不會有接觸，請民眾放心。

檢疫人員仔細為每一位旅客量測耳溫。（圖／中央流行疫情指揮中心）

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指揮官陳時中親至現場坐陣。（圖／中央流行疫情指揮中心）

旅客的行李也全部經在輸送帶上消毒。（圖／中央流行疫情指揮中心）

3月10日第二次武漢包機返台國人中有許多年幼兒童，防疫人員貼心手工製作符合小朋友體型的防護面罩，以保護兒童全程安全。（圖／中央流行疫情指揮中心）

專機回台旅客統一載送至國內3處集中檢疫所進行14天隔離檢疫。（圖／中央流行疫情指揮中心）

(中時電子報)