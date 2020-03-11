台南一名黃姓女子發現個人臉書頭像遭盜用，造謠新冠肺炎疫情，造成周遭親友恐慌；台南市警三分局日前接獲檢舉後，依據黃女提供網頁截圖，傳喚48歲何女到案說明，訊後將何女依傳染病防治法函送台南地檢署偵辦。

據警方調查，何女在某個擁有1萬多人粉絲臉書專頁，自創「臺南狂犬新冠病毒」並盜用黃女頭像貼文，杜撰黃女為新冠病毒散播者，被黃女咬後除會有意識模糊、顫抖等症狀，眼睛瞳孔也會縮小，臉色發白如紙，有如哈士奇一樣。

當事人黃女表示，近期無出入境紀錄，也未罹患任何疾病，假消息在親友間傳開，才知自己肖像被用於造謠，造成黃女很大困擾，希望警方嚴辦，還其清白；貼文者何女也在貼文後遭網友抨擊，提醒散布假消息嚴重性，何女自知觸法，自動將貼文下架。

第三分局呼籲，散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，可依傳染病防治法移送檢察機關偵辦，最高可科以新臺幣三百萬元罰金；如未涉刑罰者，亦可依社會秩序維護法裁處罰鍰。請民眾務必查證訊息內容，切勿以訛傳訛，造成社會大眾不必要之恐慌，並觸犯法網。

(中時 )