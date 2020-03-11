中共總書記習近平昨乘飛機抵達湖北省武漢市，考察新冠疫情防控工作。中共央媒著名公眾號「俠客島」發評論文章，指習此行重要目的是針對湖北防疫主戰場做下一步部署。習近平作出新的判斷：湖北和武漢初步實現穩定局勢、扭轉局面的目標。該文更評論，武漢作為超大城市，這次暴露不少問題。如果從「全周期管理」的角度，至少沒能像企業的產品管理一樣，做到訊息的順暢溝通和問題的及時應對。

這次在武漢，習近平提及治理體系和治理能力問題時，提到了「全周期管理」意識，這是針對完善城市治理體系和城鄉基層治理體系提出的新要求，也是新課題。文章稱，在現代企業運營中，產品的全周期管理是一種先進的管理理念。它要求管理層從產品的需求、規劃、設計、生產、經銷、運行、使用、維修保養、直到回收再用處置的全生命周期中，保持產品信息的順暢流通和問題的及時應對，這背後有著一套嚴密高效的制度。

該文指出，武漢作為一個超大城市，在這次應對突發疫情的過程中，暴露了不少問題。如果從「全周期管理」的角度看，至少沒能像企業的產品管理一樣，做到信息的順暢溝通和問題的及時應對。制度的優勢和治理的短板，在應對突發重大事件的時候，往往都會體現得更加充分。這次突發疫情是對中國治理體系和治理能力的一次大考，有經驗，也有教訓，需要事後總結，加快補齊短板和弱項。

(中時 )