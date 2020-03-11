毒品通緝犯李基福，2015年9月12日深夜，被人發現陳屍新北市板橋租屋處，屍體不僅遭膠帶綑綁，還被用雙層黑色塑膠袋包裹。警方事後逮捕同樣有毒品前科的犯嫌邵建南，他供稱李因吸毒過量暴斃，他才以膠帶綑綁後，用垃圾袋裹屍。高等法院依遺棄致死罪將邵嫌判刑2年半，最高法院今判決駁回上訴定讞。

根據警方調查，李基福袋屍案發生後，隨即調閱監視器畫面，發現毒販邵建南曾在命案發生時 間，多次出入死者李基福板橋民生路出租套房，且案發後開走李基福 的白色汽車。

警方案發隔日再長江路一段某巷內尋獲李男的白色汽車，警方將汽車拖離並採集車內相關跡證，在車內發現邵建南的指紋等跡證，確認邵 男與李基福的死有關連；此外，警方也發現邵建南案發後還攜帶一大 包垃圾丟棄，昨日也尋獲該包垃圾袋，起出處理屍體的膠帶及雨衣。

接著警方前往三重區重陽路邵嫌住處，邵疑為躲避查緝，將原本蓄留的西裝頭剃成光頭，但還是被員警認出，將他逮捕帶回偵 訊，也許是早有被逮的心理準備，邵見警出現，並未有太多情緒反應 。

邵嫌供稱，他案發前到李基福的租屋處吸毒，李疑似吸毒過量突 然失去呼吸心跳而暴斃，他為躲避警方查緝，先用膠帶綑綁屍體、再 用雙層黑色垃圾袋包裹屍體，接著拿走李男車鑰匙，把李男汽車開離 現場後，開到板橋長江路棄置。

一審邵男判刑2年，但高院認為構成遺棄致死罪改判2年6月，但邵嫌不服上訴，最高法院上午判決駁回上訴定讞。

(中時電子報)