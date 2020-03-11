雖說命運掌握在自己手上，然往往毀了人生的，是身邊最親愛的人！「犀利媽」周亞瓊靠聰明投資為自己累積5千萬身價，然像她這樣多金的女強人，人生也曾一蹋糊塗，透露前夫不但出軌，還將性病傳染給她，甚至在她生產時在外偷腥，讓她痛苦到差點生不出來。

周亞瓊上《單身行不行》節目，揭開前一段婚姻的血淚史，她說自己原本是個性傳統的女人，年紀輕輕就結婚，只想著當個賢妻良母，然婚姻需要兩個人的努力與共識，她婚後抓包老公偷腥，也沒大吵，還笑笑跟他說自己已知情，然其實這回出軌，傷害非常嚴重，「他第一次是染病給我」，因為婦產科醫生是夫妻倆的共同朋友，周亞瓊從醫生那兒知道來龍去脈，回家後告知老公：「范醫師跟我說了」，只是淡淡地點出知道他出軌的事情。

然前夫被抓包後，並沒有因此收斂，「女人最痛苦的一件事情，就是生產的時候，不知道先生去哪裡」，原來前夫被小三纏住，還不告而別，讓周亞瓊身心崩潰，懷孕8個月時暴瘦10公斤，臨盆時痛了4天生不出來，連醫生都嚇壞，最後是她轉念勉強吃補，並回到娘家，才硬把小孩生下。

周亞瓊表示面對丈夫的渣男行徑，她曾數度想不開，多年後像做錯事般「淨身出戶」，離婚還把用自己的錢買的房子給對方，然也因為這全然斷捨離的決定，才讓她的人生有了轉機，高職畢業的她原本在當女工，3年後當會計，離婚後才開始投資股市，這幾十年來她憑藉自己的投資眼光，身價翻漲250倍，如今是靠自己過上好生活的超級富婆。

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(中時電子報)