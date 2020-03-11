美國華盛頓州州長英斯利（Jay Inslee）今天表示，除非拿出「實際作為」，否則州內武漢肺炎病例可能在8週內增加到6萬4000人，這讓他考慮採取強制性措施。

華盛頓州的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診病例從105例增至今天的267例，有24人喪生，病例大多在大西雅圖地區。

英斯利表示，流行病學家警告，州內實際病例可能多達500到2000件，鑒於這個疾病具高度傳染力，病例可能每5到8天就翻倍。

英斯利說：「不論今天是500例還是1500例或2000例，都會在很短時間內變成一個很大的數字。」

當記者問到，州政府是否會採取強制性措施，例如全州或重災區採取學校停課措施，英斯利表示，他預料「很快」就會發布相關消息。

他說：「停止任何社會活動都會對民眾日常生活造成巨大影響，有必要考量是否有辦法加以減低或緩解。」

英斯利說：「假如我們沒辦法減緩疫情蔓延的速度，今天若有1000人感染，華盛頓州7到8週內就會有6萬4000人染病，下一週可能變成12萬人，再隔一週又會再成長為25萬人。」

英斯利簡報結束後，有報導說華盛頓州有可能封鎖全州；但發言人針對記者提問時表示，州長並沒有這麼說。

根據馬里蘭州約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）管理的統計數字，武漢肺炎病毒在美國造成至少28人喪生，1025人感染。

西雅圖雖為重災區，當地學校卻大多仍未停課，引發批評聲浪。

英斯利上個月已於華盛頓州通報首起武漢肺炎病毒死亡病例後，宣布進入緊急狀態。

(中央社)