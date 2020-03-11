男設立「網上銀行」非法吸金3154萬 遭判4年 13:272020/03/11 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 男子陳志標等6人用所謂的英國「Ncirr Bank網上銀行」招募會員加入後，聲以人民幣換算成英鎊的款項資金給付會員紅利或利息，非法吸金3154萬元，最高法院維持二審判決，將陳男等人各判處3年到4年不等刑期。 判決指出，陳志標等6人由大陸女子在該地區所藉以招募多數人或不特定之人加入Ncirr 網站會員後，向投資人收受以大陸之金融帳戶匯入網站之人民幣換算成英鎊之款項資金，而約定或給付與本金顯不相當之紅利、利息或其他報酬。 (中時 ) #上銀 #會員 #吸金 #銀行 #資金 也許您會感興趣 推薦閱讀 聯貸連踩雷 國銀趨謹慎 04:092020/03/07 金融．稅務 假LINE群組吸金 3嫌羈押禁見 04:102020/03/07 地方新聞 順達 高殖利率吸金 04:092020/03/08 證券．權證 疫情延燒歐洲... 銀行業營運雪上加霜 04:102020/03/09 全球財經 數位金融開打 銀行加快轉型 04:102020/03/09 金融．稅務 渣打2020國際婦女節論壇 發揮女性影響力 11:462020/03/09 財經 臺企銀辦「大稻埕百年穿梭影視情」特展 18:392020/03/10 財經 惠譽關注台灣銀行業次順債評等 19:392020/03/10 財經 降息引爆贖回潮 壽險資金由債轉股 04:102020/03/11 財經要聞 抗疫創舉 星展客戶 染疫可獲慰問金 04:102020/03/11 財經要聞 社會熱門新聞 「揉、性開放、性多元、性政黨」 張益贍偷吃F奶 民眾黨遭狠酸 - 社會 F奶蔡宜芳作風大膽 爆乳國旗裝一戰成名 - 社會 【不倫民眾黨2】「滑進」知名汽車旅館 開房3小時餵豆漿？ - 社會 詭異！女步出友人告別式會場 突遭路樹壓死 - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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