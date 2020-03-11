男子陳志標等6人用所謂的英國「Ncirr Bank網上銀行」招募會員加入後，聲以人民幣換算成英鎊的款項資金給付會員紅利或利息，非法吸金3154萬元，最高法院維持二審判決，將陳男等人各判處3年到4年不等刑期。

判決指出，陳志標等6人由大陸女子在該地區所藉以招募多數人或不特定之人加入Ncirr 網站會員後，向投資人收受以大陸之金融帳戶匯入網站之人民幣換算成英鎊之款項資金，而約定或給付與本金顯不相當之紅利、利息或其他報酬。

(中時 )