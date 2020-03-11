國民黨立委陳玉珍針對口罩網路預訂政策指出，徵收口罩成本2.5元，再加上物流處理費後，所以才變成1片5元，但現在開放預訂後，便利商店領貨要再加7元物流處理費，原本的5元不就內含物流費了嗎？

陳玉珍批評，偏偏一群健忘的人還在她提出不應另加收這7元後在那邊帶風向亂批評，「請問這些健忘的選民，你們是忘記了，還是害怕想起來。」

陳玉珍強調，政府的政策是要引導民眾行為的方向，網路預訂的效果有助於口罩的有效分配和避免排隊的群聚感染以及減少排隊的時間成本，各方面都是一件好事。而5塊錢本來就含物流費，為了要鼓勵大家多用網路訂購，更不應該收這個7塊錢，藉由一樣的購買成本來導引民眾往預先訂購的方向去走，政策訂定的目的應該朝這個方向努力，這個也是我說七塊錢沒有必要收的深層道理。

不過陳玉珍的講法也引來網友批評，陳玉珍對此也表示，很高興有越來越多的年輕網友會關心及來玉珍這裡討論公共議題，但是在討論的過程中，即使是在跟網友們持有不同意見時，也請大家保有一定的互相尊重。

(中時 )