德國總理梅克爾警告 可能有60%－70%德國人感染新冠肺炎

歐洲新冠肺炎疫情大爆發，目前德國已有超過1,500宗確診病例，並有2人死亡。而德國總理梅克爾周二告訴國會，約有60%－70%，也就是5,800萬德國人可能感染新冠肺炎。

據《商業內幕》（Business Insider）和《每日郵報》（Daily Mail）11日報導，德國《畫報》（Bild）指出，梅克爾在國會開議前拋出這數字，整場頓時陷入一片死寂。接著她告訴國會議員，取決於疫情爆發的嚴重性，更多活動和大型集會可能取消。

(中時電子報)