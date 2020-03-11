新冠肺炎難逃 梅克爾：5800萬德人恐染疫 13:132020/03/11 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民眾戴著口罩，行走在德國西部大城杜塞道夫（Duesseldorf）街頭的資料照。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國總理梅克爾警告 可能有60%－70%德國人感染新冠肺炎 歐洲新冠肺炎疫情大爆發，目前德國已有超過1,500宗確診病例，並有2人死亡。而德國總理梅克爾周二告訴國會，約有60%－70%，也就是5,800萬德國人可能感染新冠肺炎。 據《商業內幕》（Business Insider）和《每日郵報》（Daily Mail）11日報導，德國《畫報》（Bild）指出，梅克爾在國會開議前拋出這數字，整場頓時陷入一片死寂。接著她告訴國會議員，取決於疫情爆發的嚴重性，更多活動和大型集會可能取消。 (中時電子報) #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #全球 #德國 #新冠肺炎 #梅克爾 #總理 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠感染者不隔離 陳建仁：萬人會感染 13:432020/03/07 政治 免到醫院體檢 壽險業啟動視訊生調服務 04:092020/03/08 金融．稅務 疫情衝擊 奪牌數可能大洗牌 04:102020/03/09 生活新聞 世衛非洲辦事處：努力確保非洲國家監測到首例病例 17:062020/03/09 兩岸 今彩539天天頭獎800萬 讓你精彩練愛iNG 04:102020/03/10 焦點新聞 疲倦無力 當心新冠肺炎上身 04:102020/03/10 生活新聞 新冠肺炎疫情爆發 女星揭日人「中二」行徑網傻眼 08:082020/03/10 娛樂 3大機構砸1.25億美元 啟動「新冠肺炎治療加速器」計畫 17:422020/03/10 財經 蓋茲基金會攜手萬事達卡 推動新冠肺炎新藥加速研發 17:362020/03/10 科技 萬事達卡砸2500萬美元 啟動「新冠肺炎治療加速器」計劃 19:012020/03/10 財經 國際熱門新聞 紐約爆全美最大規模群聚感染 州長急劃封鎖區 部隊進駐 - 國際 義北現海嘯般病患！官員曝全國封鎖還不夠 - 國際 新冠肺炎難逃 梅克爾：5800萬德人將染疫 - 時事 義大利疫情暴走 一日168死 感染破萬人 - 國際 全國被禁足 深情義大利人最火大這事 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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