美股近期像坐雲霄飛車，繼稍早收盤噴漲千點後，目前道瓊期指盤中又崩跌逾500點。對此，諾貝爾經濟學獎得主、經濟學家席勒警告，由於新冠肺炎引發恐慌情緒尚未觸頂，美股的崩跌走勢離結束還很遠。

美股周一暴跌逾2000點啟動熔斷機制後，美國總統川普宣布，考慮推出薪資稅等紓困措施，激勵美股周二反彈5%，但因減稅救市方案未提供具體細節，市場大感失望，道瓊期指11日盤中狂殺超過500點。

CNBC報導，席勒表示，新冠肺炎疫情最棘手在於沒有明顯症狀之前，就具有傳染力，因此民眾檢疫變得更加困難，市場受恐怖疫情干擾機率大增。

他強調，目前其實有兩種流行病，一種是新型冠狀病毒；另一種是因疫情引發的恐懼症，這或許與科學事實非同步變化。「因此對股市來說，是相當危險的時刻。」

席勒再次警告，由於疫情引起的恐慌情緒還沒觸頂，美股的崩盤走勢離結束還很遠。

(中時電子報)