新冠肺炎在美國擴散，外交部指出，美國紐約州、夏威夷州、賓州等地宣佈進入緊急狀態，外交部提高當地的旅遊警示到灰色，呼籲民眾至當地必須注意自身健康。

外交部指出，美國紐約州政府於3月7日即宣布進入「緊急狀態」。截至3月8日止，紐約州確診案例總數已達105例，其中紐約市有12例。賓州政府於3月6日發布緊急災難聲明（Disaster declaration），授權該州緊急管理局（Emergency Management Agency）統一指揮全州緊急應變作為。截至3月6日止，賓州推定確診案例總數累計4件；紐澤西州截至3月7日止，推定確診案例之總數則累計4件。

同時，大紐約地區疫情擴大，當地口罩、酒精等醫療用品難以取得或價格昂貴，外交部提醒即將前往上述地區之國人，宜自行備妥相關物品因應；另為預防病毒傳染，請年長及抵抗力弱之當地旅外國人盡量避免前往人群聚集處，注意自我健康管理。

「至尊公主號」（Grand Princess）郵輪曾停靠夏威夷州各主要島嶼，且有美國加州首位新冠肺炎死亡案例搭乘，夏威夷州州長David Ige於2020年3月4日宣布該州進入緊急狀態，以利該州州政府動用相關經費進行防疫工作。夏威夷州之茂宜島（Maui）、考艾島（Kauai）、夏威夷島（Hawaii）及檀香山市（Honolulu）亦跟進夏威夷州政府宣布進入緊急狀態，期限均至4月29日為止。

外交部呼籲前往美國夏威夷州以及旅居當地之國人配合夏威夷州政府做好防疫準備，並注意自身健康狀況。倘遇緊急狀況，請即撥打我駐檀香山辦事處緊急聯絡電話+1-808-351-8818；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲得必要協助。

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