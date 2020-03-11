金曲歌后黃妃在3月無預警推出新歌〈雪咧飛〉，預告近期將推出新專輯，她透露：「在選歌與音樂製作上，交給專業的老師，希望做一些新的挑戰、不一樣的作品給粉絲，我是很用功的學生唷，會努力做功課把歌唱好。」 而日前母親逝世，孝順的黃妃相當傷心，目前正慢慢地穩定心情，特別感謝各界朋友們關心，也希望大家聚焦在音樂作品上。

有別於2018年《我若是黃倩倩》概念專輯，這次黃妃回歸到歌手本位，求好心切讓去年底推出的新專輯延宕至今，新歌〈雪咧飛〉在音樂製作祭出高規格，搭配上古典音階的弦樂編制，錄音過程更是前後後共花了3個月才錄製好，用時間來嚴磨而成，希望粉絲們感受到對音樂的用心。

在MV中，黃妃再度突破女明星美美形象，挑戰「瘋子」高難度角色，以一頭亂髮、髒髒的臉妝上陣，她表示：「不會有任何的不自在，演什麼就是要像什麼，為了作品好最重要，這次瘋女人的角色也讓我過過戲癮，腦袋中都是想像連續劇裡的畫面，讓自己演起來能更入戲。」希望粉絲在這首歌找到共鳴。

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(中時電子報)