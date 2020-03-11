湖北地區新冠肺炎疫情獲得控制，當地有廠區的銅箔基板廠-台光電(2383)、PCB廠-健鼎(3044)、定穎(6251)及楠梓電(2316)轉投資的滬士電在符合當地政府法令規範下開始復工，在大陸廠區生產逐步恢復正常下，今天4家公司盤中股價連袂走高。

湖北是此次大陸新冠肺炎疫情重災區，自1月23日武漢封城後，湖北各市陸續封城，並對人員進出及交通採取嚴厲管制措施，讓當地廠區營運陷入停擺，就算廠區有留守員工可以生產，原物料及成品亦很難運送，不過經過長達一個半月強力管制，湖北當地疫情已完全控制，當地廠商亦於3月11日正式復工。

國內PCB廠在湖北的廠區主要在湖北仙桃及及黃石，其中銅箔基板廠—台光電、楠梓電的滬士電及定穎廠區都在黃石附近，健鼎則位於仙桃，目前廠區均已在符合當地政府法令規範下復工生產。

儘管受到大陸新冠肺炎疫情影響，台光電、健鼎、定穎及楠梓電2月合併營收表現平穩，除楠梓電呈現年減外，台光電、健鼎及定穎2月合併營收均優於去年同月，其中台光電2月合併營收17.76億元，年成長26.9%，表現不俗，累計前2月合併營收為37.4億元，年成長15.35%。

台光電現有台灣觀音廠及新竹廠、大陸昆山廠、中山廠及黃石廠，其中台灣觀音廠及新竹廠CCL產能分別為50萬張及15萬張，大陸昆山廠CCL產能為135萬張，中山廠有95萬張，此次受新冠肺炎湖北封省影響的黃石廠產能約30萬張，不過由於黃石廠於2019年第4季才開始試營運生產，處於訓練員工及取得客戶驗證階段，2019年10月到12月產值營收佔公司合併營收約3.3%，對公司影響不大，公司亦將依原計畫，黃石廠第2季將再增加30萬張產能。

定穎2月合併營收為9.41億元，年成長11.61%，累計前2月合併營收為20.04億元，年成長0.09%。

健鼎2月合併營收為37.06億元，月減7.3%，年成長10.1%，累計前2月合併營收為77.02億元，較去年同期減少5.49%；不過由於供應鏈生產仍在逐步恢復中，健鼎初估，第1季業績恐低於去年同期。

(時報資訊)