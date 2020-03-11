新型冠狀病毒肺炎疫情持續。北京中日友好醫院副院長曹彬等學者10日，在國際醫學期刊《刺針》發表文章指，通過對武漢191名新冠肺炎重症患者的分析，指出高齡是患者病亡非常關鍵的危險因素。此外，該文章首次研究了新冠病毒感染人體後持續繁殖病毒的時間，可達37天。顛覆了醫學上對於急性呼吸道病毒感染的病毒排毒時間的想象。

據報導，該研究深入分析了新冠肺炎危重症患者從發病到出院或死亡的整個過程。被納入該研究的樣本包括135名武漢金銀潭醫院患者、56名武漢市肺科醫院的患者，共191人，截至2020年1月31日，出院137人、死亡54人。其中，91人患有基礎疾病合併症，其中高血壓患者58人，糖尿病患者36人，冠心病15人。

文章研究結果顯示，與倖存患者相比，死亡患者的年齡普遍更大，死亡患者平均年齡為69歲，而倖存患者平均年齡為52歲。而死亡患者敗血症嚴重程度，及出現呼吸衰竭、繼發感染等的機率也高於倖存者。高齡、入院時器官衰竭評估（SOFA）分數較高等，都是患者病亡的關鍵的危險因素。

值得注意是，該研究首次聚焦了新冠病毒的排毒時間，即病毒感染宿主細胞並繼續繁殖的時間。在流感中，排毒期越長越可能導致死亡。評估感染性病毒複製水平和持續時間，對評估病毒傳播風險、制定治療及隔離措施有重要意義。

文章研究數據表明，在137名存活（目前已出院）患者中，可檢測到的病毒中位排毒時間為20天，最少在8天，最長病毒排毒持續時間為37天。而在54名死亡患者中，發現直至病亡，患者體內仍可以檢測到病毒。

曹彬在文章發表後接受《刺針》採訪時指出，「20天這個數字顛覆了對於急性呼吸道病毒感染的病毒排毒時間的想象。」他說，為了減少病毒複製、縮短病毒排毒時間，或需要更早開展更強的抗病毒治療，有待進一步研究。

(中時 )