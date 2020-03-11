幫學生出學費、補助企業及學校訓練費！勞動部勞動力發展署「雙軌訓練旗艦計畫」由學校及企業共同規劃訓練課程，兼顧升學及職場訓練並行的模式，協助青年「畢業即就業，上班即上手」，為企業量身訂作未來人才，勞動部也提醒，110學年度訓練計畫正受理學校及企業申請，期限至4月15日截止。

「雙軌訓練旗艦計畫」主要特色在於兼顧理論與實務，青年每週2至3天在學校進行學科教育，3至4天在企業進行工作崗位訓練，透過做中學、學中做輪調訓練的方式，培育青年具備企業所需的實務能力和職場素養，不僅有助縮短學用落差，畢業後更能順利接軌職場。而發展署也提供各項補助，每年補助學校最高50萬元的訓練輔導經費，另補助企業每培訓1人1.5萬元至3萬元的訓練經費。

經營鋼結構工程製造、電磁鋼材沖製及各種鋼鐵相關業務已有50餘年的春源鋼鐵工業股份有限公司，對於國內人才培育向來不遺餘力，自101年即透過雙軌訓練旗艦計畫與各校合作，從專業技術、工作態度及企業文化涵養，規劃客製化訓練課程，已訓練近40名青年習得鋼鐵產業所需技術。

去年畢業於南亞技術學院機械工程系的東詮就是其中的一員，公司在每週4天的工作崗位訓練中為他安排完整的技術輪調，受訓4年東詮已可掌握加工機產線的建置、生產排單及包裝等業務，期間亦考取相關證照，春源鋼鐵也為正在服役中的他安排職務，期待他歸建成為公司的生力軍。

(工商 )