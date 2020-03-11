台北關表示，今年1～2月間，該關於遠雄快遞專區查獲進口化整為零仿冒商品共19案，總件數1,273件。

仿冒商品多為仿造Chanel、Adidas等國際知名品牌之皮包及運動服飾，經通知商標權人鑑定結果確屬仿冒品，侵權價值約1,100萬元，該關已檢具相關事證移請檢警單位繼續偵辦，進口人除了有刑事責任外，也要面對未來鉅額民事求償及行政裁處。

台北關進一步表示，依據商標法第97條規定，明知為仿冒品而輸出或輸入者，處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科5萬元以下罰金。

(工商 )