山寨品來襲 台北關2個月抓1200件 13:412020/03/11 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北關表示，今年1～2月間，該關於遠雄快遞專區查獲進口化整為零仿冒商品共19案，總件數1,273件。 仿冒商品多為仿造Chanel、Adidas等國際知名品牌之皮包及運動服飾，經通知商標權人鑑定結果確屬仿冒品，侵權價值約1,100萬元，該關已檢具相關事證移請檢警單位繼續偵辦，進口人除了有刑事責任外，也要面對未來鉅額民事求償及行政裁處。 台北關進一步表示，依據商標法第97條規定，明知為仿冒品而輸出或輸入者，處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科5萬元以下罰金。 (工商 ) #遠雄 #台北關 #該關 #進口 #仿冒品 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸前兩月出口 年減逾17％ 04:092020/03/08 全球財經 疫情衝擊！陸2020年1～2月出口重挫逾17％ 16:422020/03/08 財經 前2月出口年增6.4％ 疫情促陸港進口走弱 17:292020/03/09 財經 疫情拖累 台機械對陸出口受挫 04:102020/03/10 焦點新聞 娃娃機賣仿冒品 警查獲一萬多件 09:462020/03/10 社會 油價大跌 石油進口國真的受惠嗎？ 13:212020/03/10 財經 娃娃機賣仿冒品有罪 警破1萬多件 14:432020/03/10 社會 海外網購族注意！4／16起沒有實名認證不能領包裹 15:292020/03/10 財經 海外網購包裹採實名制 4月16日上路 04:102020/03/11 金融．稅務 95％從大陸進口 中藥材最多再撐3個月 07:322020/03/11 生活 財經熱門新聞 台股大暴殺！政府護盤…散戶要小心了 - 財經 美股崩完了沒？專家爆這句 散戶小心 - 財經 台股殺不下去 散戶能接？專家1句忠告救人 - 財經 拚客源自己來！美福自助餐下殺64折 - 財經 巴菲特砸3000億全泡湯？ 投資這檔股竟暴跌53％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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