根據約翰霍普金斯大學數據，截至10日（周二）晚間為止，美國Covid-19（新冠肺炎）確診人收已經突破千人關卡，達1,020人，死亡28人。

美國疾病管制與預防中心（CDC）公布，目前美國35州和哥倫比亞特區都已出現感染案例，接近一半的確診案例出現在華盛頓州、加州和紐約州，這些州政府也已宣布進入緊急狀態。

與美國3月4日僅約100人確診相比，在一周內感染人數破千人，顯示新冠肺炎疫情在美國迅速蔓延。州政府官員批評聯邦政府反應過慢，尤其是檢測病毒的程序延宕。

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