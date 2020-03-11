美國新冠肺炎確診數突破一千人 16:452020/03/11 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據約翰霍普金斯大學數據，截至10日（周二）晚間為止，美國Covid-19（新冠肺炎）確診人收已經突破千人關卡，達1,020人，死亡28人。 美國疾病管制與預防中心（CDC）公布，目前美國35州和哥倫比亞特區都已出現感染案例，接近一半的確診案例出現在華盛頓州、加州和紐約州，這些州政府也已宣布進入緊急狀態。 與美國3月4日僅約100人確診相比，在一周內感染人數破千人，顯示新冠肺炎疫情在美國迅速蔓延。州政府官員批評聯邦政府反應過慢，尤其是檢測病毒的程序延宕。 (工商 ) #美國 #確診 #新冠肺炎 #出現 #約翰霍普金斯大學 也許您會感興趣 推薦閱讀 急查社區接觸 院內感染擴大！同層不同房爆染疫 出院半月才確診 04:102020/03/07 生活新聞 新冠感染者不隔離 陳建仁：萬人會感染 13:432020/03/07 政治 2020新冠風暴》全球疫情不斷更新／全球確診逾11萬人 08:442020/03/08 生活 疫情衝擊 奪牌數可能大洗牌 04:102020/03/09 生活新聞 世衛非洲辦事處：努力確保非洲國家監測到首例病例 17:062020/03/09 兩岸 3大機構砸1.25億美元 啟動「新冠肺炎治療加速器」計畫 17:422020/03/10 財經 蓋茲基金會攜手萬事達卡 推動新冠肺炎新藥加速研發 17:362020/03/10 科技 萬事達卡砸2500萬美元 啟動「新冠肺炎治療加速器」計劃 19:012020/03/10 財經 日本一天新增59例確診 近三成在大阪 02:212020/03/11 國際 台南市政府「超前」公布新冠肺炎遺體送殯儀館流程 13:522020/03/11 生活 國際熱門新聞 台灣又變台北周邊？美霍普金斯大學突改全球疫情地圖 - 國際 防新冠疫情擴大 泰國取消台灣落地簽 - 時事 紐約爆全美最大規模群聚感染 州長急劃封鎖區 部隊進駐 - 國際 篤定出線！拜登連勝輕取關鍵州 楊澤安表態支持 - 時事 義大利疫情暴走 一日168死 感染破萬人 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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