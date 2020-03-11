關懷偏鄉長輩！7-ELEVEN把愛找回來公益募款自2017年與天主教中華聖母基金會合作，除了提供平台力量號召群眾愛心捐贈，更串聯門市據點及人力，推出「幾點了咖啡館」公益服務創舉；2020年雙方再共同打造全台第一輛「OPEN!今日抵嘉照顧諮詢巡迴車」，希望將照顧資源深入鄉鎮，服務更多長輩及老老照顧家庭，幫助弱勢長輩改善生活！

7-ELEVEN還特別邀請到曾在知名戲劇《我們與惡的距離》飾演社工師一角打動人心、因而有「最美社工師」之稱的林予晞，化身暖心大使，與天主教中華聖母基金會董事長陳美惠一起揭開「OPEN!今日抵嘉照顧諮詢巡迴車」。該巡迴車主打七大長照服務，包括：衛生保健／照顧技巧宣導、失智症篩檢、失智／長照服務諮詢、量測血壓／體溫、提供簡易餐食／生活用品、輔具使用評估、社工到宅關懷。

7-ELEVEN表示，7-ELEVEN把愛找回來公益募款成立32年，自2014年起連續6年關注老年化議題，2017年起與天主教中華聖母基金會合作推動「幾點了咖啡館」，打造友善銀髮照護網絡；2020年更將服務創新，共同打造全台第一輛「OPEN!今日抵嘉照顧諮詢巡迴車」，希望將照顧資源深入鄉鎮，未來也將持續結合7-ELEVEN通路優勢，持續關注老年化議題，幫助弱勢長輩改善生活。

天主教中華聖母基金會董事長陳美惠說，「今日抵嘉」照顧諮詢巡迴車，車名中的「抵嘉」除了取自於嘉義的嘉，也有著「這裡（台語）」的諧音，將巡迴車停在有照顧資源需求的鄉鎮，「抵甲」服務鄉親們，如同基金會「哪裡有需要，就往哪裡去」的理念，基金會將延續著這樣服務精神，持續用愛深耕嘉義！她也呼籲大眾至7-ELEVEN購物時，可隨手將身邊的零錢投入櫃台零錢箱，小小的行動就能幫助到「老老照顧」家庭。

暖心大使－林予晞也說，很喜歡「OPEN!今日抵嘉照顧諮詢巡迴車」如同行動照顧「柑仔店」的概念，希望可以透過這台巡迴車，給予偏鄉長輩實質的照護外，更能散播更多溫暖與愛。

之所以選擇嘉義地區送愛，7-ELEVEN表示，由於嘉義地區各項指標老化嚴重，老年人口比例連續13年位居全國之冠，據嘉義縣審計室資料顯示，推估全縣失能約2萬多人，照顧服務涵蓋率僅23.04％，長照量能不均，亟需佈建，希望透過「OPEN!今日抵嘉照顧諮詢巡迴車」的便利性，從4月開始將更多服務資源帶進照顧資源不足的鄉鎮！

(工商 )