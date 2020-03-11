張益贍去年在臉書PO出與妻女合照，被發現「蔡芳芳」豪不避諱在底下留愛心。（圖/擷取自臉書）

之前代表民眾黨參選立委失利的「爆乳甜姐兒」蔡宜芳，與柯P愛將北市文化基金會副執行張益贍爆出不倫戀。據了解，兩人原本就互動頻繁，還被翻出，張益贍日前在臉書PO的妻女合照，蔡宜芳就毫不避諱的按讚，還在底下留了一個「愛心」符號。

根據張益贍臉書動態，他去年6月曾貼出與妻子一同前往參加女兒畢業典禮的3人合照，並發文「連自己畢業都沒那麼認真全程參與」，如今被發現，底下的留言串中，蔡宜芳也在其中，署名「蔡芳芳」寫道：「真的好美」，還留了一個「愛心」的表情符號，親密互動毫不避諱。

周刊爆料蔡宜芳與張益贍在車內擁吻後，又前往摩鐵待了3小時。消息曝光後，台灣民眾黨發出聲明，對於張益贍、蔡宜芳相關私人情感事宜，民眾黨中評會召開臨時評議會議，認為嚴重影響台灣民眾黨形象，今天決議張益贍立即停權接受調查，蔡宜芳現無黨職另行調查，後續將視調查結果進行處分。

(中時電子報)