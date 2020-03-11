莊豐安議長、蔡文旭議員、市府官員與無人機玩家討論管理機制。（廖素慧攝）

無人機玩家示範操作無人機空拍。（廖素慧攝）

無人機空拍玩家疾呼嘉義市政府能採負面表列。（廖素慧攝）

本月31日無人機管理新制將上路，傳出嘉義市擬採「正面表列」，全市禁飛，無人機玩家們憂心禁飛衝擊救災、環保、教育、運動等產業，議長莊豐安、議員蔡文旭11日為他們發聲，建請市府採「負面表列」，即公告禁飛區以外地區可以空拍。

玩家柯發壽說，一旦全面禁飛，觀光首當其衝，最近嘉義市黃金風鈴木盛開，空拍出約1.2公里的黃色長龍，若沒有空拍很難呈現壯觀的美景，就難吸引觀光客，此外，若有亂倒或燒廢棄物、汙染河川等環保問題，申請要14天才准拍，曠日廢時，不能即時蒐證，違規者早就逃之夭夭。

柯發壽曾參與北港溪搜救失蹤老翁的行動，出動10多架空拍機終於找到老翁，他說，雖然老翁仍不幸過世，但消防局、家屬都感謝他們用無人機空拍的義舉，這也是需要即時救援的。

嘉華中學教師張浤勝說，學校開設均質化多旋翼課程，國外已發展出無人機競速運動，他教學生無人機是深具潛力的未來產業，若新制上路後全面禁飛，將影響學生的學習意願。

莊豐安說，希望市府盡速於3月31日前完成規畫，做好規範，依規範管理好無人機的安全，可以拍攝美景，有助行銷嘉義市觀光。

蔡文旭說，建議市府採負面表列，除了表列的禁飛區域以外，都開放無人機空拍，以期帶動相關產業發展。

市府交通處長鄭君健說，嘉義市西區靠近水上機場，大部分是禁航區，東區人口稠密，無人機可能在馬路、民宅屋頂飛來飛去，有安全疑慮，而民航局對正面表列、負面表列的政策變來變去，市府已行文民航局希望有統一的作法，也會考量玩家的心聲及訴求。

(中時 )