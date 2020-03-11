43歲何姓中古車行負責人與合作的2家租車行，對欠租金等客人，動私刑毆打施虐、拘禁，以電擊棒逼陳姓男子雙腳夾籃球、交互蹲跳及罰跪等進行施虐、拘禁3天；洪姓男子及廖姓男子也各遭電擊恐嚇、毆打拘禁。台中地院依妨害自由等罪判何男等9人各徒刑6月至拘役50天不等，得易科罰金，仍可上訴。

陳姓男子延遲歸車、積欠租金，24歲胡男、25歲的邱男及李男等3人，在2016年10月間循線半路攔車，要求處理債務，並將他帶回，以電擊棒逼迫簽下6萬5千元本票，另簽立賠8萬餘元的車輛賠償協議書，陳男遭毆打、電擊施虐，警方獲報查訪獲釋，共被拘禁3天。

事後，胡男以陳男遲未繳清款項，夥同邱男等人在2017年2月間將陳男帶回租車行，持電擊棒威脅，要求他半蹲用雙腳夾住籃球、伏地挺身、交互蹲跳及罰跪等方式施虐，經警方獲報查訪，將陳男帶離。

洪姓男子租車後，有欠繳租金，並曾發生車禍碰撞，自行找修車廠修理而未告知車行，車行依車輛安裝的GPS定位找到人帶回，輪流看守並持電擊棒恐嚇限期繳清租金，逼他簽下15萬元本票。

廖姓男子因駕駛承租車發生車禍，被21歲莫男等人拘禁在汽車旅館，要求繳清罰單1萬元，賠償因吊扣牌照無法出租損失9萬元，經廖男家人報案，警方前往探查獲釋。

(中時 )