新冠肺炎疫苗 最快5月實驗 拚18個月內上市

國家衛生研究院針對新冠肺炎相關疫苗、快篩試劑及相關藥物研製發展，都已獲得相當成功進程，並於日前完成藥品瑞德西韋公克級合成製造，因此，國衛院申請特別預算9,720萬9千元，將全力投入新冠肺炎防治。

國衛衛院所提出特別預算9千7百多萬元，其中包括疫苗研發5,242萬7千元、快篩試劑研發2,314萬元、以及藥物研發2,164萬2千元。

國衛院表示，在疫苗研發方面，國衛院目前全力投入胜肽疫苗開發，順利即可在兩個月得到結果，往臨床試驗前進。也同步進行重組病毒疫苗、DNA疫苗及次單元疫苗開發，預計可在三至五個月取得動物實驗結果並驗證其效果，再由其中選定最佳候選疫苗進行產程開發，順利情況下可於年底前進入臨床前試驗及臨床人體試驗。

國衛院指出，在快篩試劑開發，國衛院將利用過去與國防預醫所合作開發抗SARS病毒的抗體為基礎，挑選出可以辨識嚴重特殊傳染性肺炎病毒的抗體，投入檢驗試劑開發。於取得病毒株後需進行病毒優化及抗體辨識病毒能力等測試，樂觀估計2個月後即可將雛型交棒給廠商。

在藥物開發方面，國衛院以過去協助政府抗SARS及合成克流感等經驗與研發基礎，利用人工智慧找藥、老藥新用策略、娃兒藤植物藥等多方面，搜尋可能抑制嚴重特殊傳染性肺炎的藥物，目前已搜尋找出約二百種具活性的藥物與化合物，即將著手動物實驗。國衛院疫苗中心另也於上個月19日完成毫克級合成步驟演練，並於上個月24日完成克級合成步驟。

(中時 )