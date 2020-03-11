台灣保德信人壽要出售，金管會明白婉拒某類買家。金管會主委顧立雄11日在立法院財委會證實，保德信人壽因全球布局策略，要退出台灣市場，出售在台子公司，金管會要求接手的買家必須有「永續經營的意願、能力與條件」，但私募基金因背後最終實質受益人不透明，違背股東透明行動方案，顧立雄明白說：「不鼓勵」。

保德信人壽堅持要走，金管會留也留不住。顧立雄11日在財委會回應立委江永昌質詢時表示，保德信人壽基於全球布局，想轉進人口紅利較高的新興市場，因此要出售台灣子公司，另外如南韓、波蘭、義大利的保德信人壽也要出售，這些都是高齡人口較多的市場，因此即便保險局長施瓊華大力慰留，仍是無法更改保德信人壽要離開台灣市場的決定。

不過，顧立雄也表示，若是保德信人壽併入金控或其他壽險公司，與金管會鼓勵金融、保險整併的政策並未背離。

顧立雄澄清，外傳保德信人壽要走，是因為台灣要實施保險負債會計（IFRS17），但美國不採行，他強調保德信人壽是以保障型商品為主的公司，IFRS17實施對台灣保德信人壽影響不致於太大，且保德信人壽「體質還蠻健全的」，離開台灣主要還是全球布局考量，要轉進人口紅利較高的新興市場。

江永昌質詢先前對南山人壽等新股東要求10年內股權不得移轉，這次是否會保留此要求？施瓊華表示，依據保險法，保險公司股權移轉有一些要件，新接手的買家必須作到保戶與員工權益確保、要有財務與專業能力、及長期經營承諾，顧立雄也說，新買家要有永續經營的能力、條件及意願。

韓國保德信人壽出售案，初步選出的買家多是私募基金，但顧立雄表示，金管會對私募基金有Concern（顧慮），因為其背後股東多不透明，若私募基金要在資本市場上併購，金管會沒有意見，但若要併購金融機構，因為與金管會推動的金融業股東透明行動方案違背，顧立雄明白表示「不鼓勵」，不樂見台灣保德信人壽賣給私募基金。

(工商 )